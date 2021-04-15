因科技股下挫，隔夜美股三大指數漲跌互見，以及受大陸股市走弱影響，周四香港股市開低走低，恆生指數開跌0.1%，目前跌0.63%。國企股(H股)開跌0.13%，目前跌近1%。

受銀行股上漲支撐，隔夜道瓊指數小漲，但失守盤中創下的歷史高點。蘋果、微軟、臉書、網飛與特斯拉等科技巨頭下挫，標普500指數自盤中歷史高點回落，終場收跌0.41%。以科技股為主的那斯達克指數下挫近1%。

大陸股市下跌，亦為港股帶來壓力，上證指數目前跌0.88%，深證成指跌0.78%，滬深300指數跌1%。

反映美國科技股的疲弱走勢，恆生科技股開低後一路走低，目前下挫1.68%。重量級科技股普遍下跌，阿里巴巴目前跌逾2%。

中國國家市場監督管理總局公布第二批11家互聯網平台企業向社會公開依法合規經營承諾書，網路股首當其衝，騰訊跌1.2%，快手跌逾6%，嗶哩嗶哩跌近2%。

受比特幣走跌影響，近來大漲的相關概念股賣壓湧現，火幣科技目前跌3.7%，稍早前一度重挫11.1%。柏能集團目前跌近8%，歐科雲鏈跌5.6%，美圖跌5%，BC科技跌逾6%，雄岸跌4.7%。

(時報資訊)