台鐵3年內陸續發生普悠瑪號及太魯閣號重大事故，共造成67人死亡，立法院交通委員會今舉行「台灣鐵路管理局徹底改革暨鐵路法修正方向」公聽會，邀集交通界專家學者為台鐵把脈，專家一致認為台鐵需要組織改造，更有人呼籲，政府應停止傷害台鐵的立體化工程，10項立體化工程總計3516億元，移作台鐵重建基金。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭指出，今日台鐵是政策錯誤對待30年的結果，低運價、舊制退撫金虧損、鐵路立體化加重財務負擔、維修體制崩壞、政治力介入、思考僵化專業不足等，組織改革必須執行，且首重在可獲利與留住人才。

鍾慧諭舉例，板橋－台北捷運票價25元、台鐵票價15元，板橋－松山捷運票價40元，台鐵票價20元。台鐵提供快速的服務，票價卻更便宜，建議調整票價，退撫金虧損、債務利息則由政府承接。

她表示，台北、台中、高雄鐵路立體化花了3093億元，卻導致台鐵變慢、路線容量變小、營運成本增加2至3倍等問題，台中、高雄花了10年施工，又要再花10年建設車站，其他等待鐵路立體化的城市則任由車站破落凋敝。

鍾慧諭呼籲，政府應停止傷害台鐵的建設，包括台中山手線、台南鐵路立體化延伸至善化、宜蘭鐵路高架化、彰化鐵路高架化、基隆捷運等10項工程，總計3516億元的經費，拿來當作重建台鐵的基金。

(中時 )