勞工可自行加保勞工職災保險 保費要自行負擔 11:172021/04/15 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議「勞工職業災害及保護法」草案。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議「勞工職業災害及保護法」草案，會中委員對保費分擔部分已有共識，包括強制納保對象、職業訓練對象及如自然人僱用、勞工自行加保等保費全部由投保單位負擔。 至於職業工會勞工職災保險費率則由被保險人負擔6成、政府補助4成；參加海員總工會或船長公會為會員外僱船員或參加漁會的甲類會員，保費則由被保險人負擔8成、政府補助2成。 勞保一次金給付 也可開專戶 領有報酬者可納準用範圍 職災保險法新增納保對象 (中時 ) #勞工 #保費 #負擔 #加保 #職災保險 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 25萬外籍看護納職保 月增41元保費 04:102021/04/15 生活新聞 去年稅後獲利155.5億 中壽可發放現金股利 04:102021/04/14 金融．稅務 下班繞路吃鹹粥車禍算職災 司法院PO文引縣市長美食論戰 10:402021/04/14 社會 德日2＋2會談 籲歐洲強化印太戰略 04:102021/04/14 國際大事 專家傳真－正視勞工生計並未擺脫疫情陰霾 04:102021/04/15 專題周報 中科徵才活動4／17登場 24廠商釋逾1400職缺 14:442021/04/14 生活 職災受害黑數多 勞團籲修法：調高雇主負擔職災保險費率 14:182021/04/14 政治 五一勞動節 遇休假日應補休 04:102021/04/14 金融．稅務 勞保一次金可開專戶 免扣押 04:102021/04/14 金融．稅務 太魯閣號事故凸顯心理師不足 專家：靠社工致電打不進傷者的心 13:412021/04/14 生活 運動前來杯咖啡 研究：選對時機、喝對方法好處多 05:132021/04/15 健康 生活熱門新聞 真的餓壞了！流浪狗纏路人求收留 表情讓1100萬人心碎了 - 生活 一颱救台灣？舒力基颱風生成恐變中颱 最靠近台灣時間曝光 - 生活 斗六夜市「一攤獨大」 白皙比基尼正妹賣芭樂辣翻 - 生活 媽祖鑾轎真的會自己動？網吐41字正解神回 - 生活 母子追白沙屯媽進香 人妻留字條 老公見最後一行臉綠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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