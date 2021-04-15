立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議「勞工職業災害及保護法」草案，會中委員對保費分擔部分已有共識，包括強制納保對象、職業訓練對象及如自然人僱用、勞工自行加保等保費全部由投保單位負擔。

至於職業工會勞工職災保險費率則由被保險人負擔6成、政府補助4成；參加海員總工會或船長公會為會員外僱船員或參加漁會的甲類會員，保費則由被保險人負擔8成、政府補助2成。

(中時 )