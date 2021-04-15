據《美聯社》14日報導，1名男子駕著自女友那借來的瑪莎拉蒂，奔馳於加州公路卻遇上警察臨檢。為擺脫員警攔檢，他方向盤一轉、油門一踩，以時速100哩(約160公里)的速度迴轉逃逸；孰料一個不小心車子衝上橋墩斜坡，最後一頭撞入橋身與橋墩之間縫隙，卡在其中好不尷尬。

警方表示，這名32歲的男子當時在高速公路上超速行駛。1名員警看到並試圖攔檢，而該駕駛隨即加速逃逸，一個轉彎想退出高速公路；卻不小心衝上橋墩斜坡，最後一頭撞進高速公路與橋墩間縫隙。不但車輛嚴重變形，後車身也懸在半空中。

加州奧克蘭警方發言人阿里亞斯(David Arias)表示，這名駕駛很幸運的還活者；但這輛車的車主卻沒有這麼好運了。這起車禍無疑是個奇蹟，雖然整個車頭卡進縫隙，但男子卻沒有重傷，只是一邊喊痛一邊被送往醫院。無疑地，他將因逃避臨檢而面臨起訴。

從照片來看，這輛豪車的車頭恐已嚴重變形，加上烤漆等費用，男子不只面臨司法的控訴，還可能面臨女友噴射出的滿腔怒火。

(中時新聞網)