超過7成日本人支持取消東奧。

日本共同社今（15）日報導，執政的自民黨幹事長二階俊博指出，取消原訂於7月登場的東京奧運是可能選項之一。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，執政的自民黨幹事長二階俊博表示，如果新冠肺炎疫情持續惡化，取消今年的東京奧運是可能選項之一。

二階俊博今日在錄製TBS電視台CS電視節目時，針對新冠疫情如果進一步蔓延、東奧是否如期舉辦時表示，「如果說很難舉辦的話，就必須取消。」表示取消也是選項之一。二階俊博是繼總裁菅義偉之後，自民黨內第2號人物。

東奧預計7月23日登場，距離開幕約百日，北韓先前表示，為了保護選手面臨新冠肺炎風險，決定不參加東奧，成為全球第一個宣布不參加東奧的國家。

日本3月下旬才全境解除「緊急事態宣言」，不過後續疫情又起，13日東京新增逾500例新冠病例，全國單日新增逾3,000例病例，當中大阪佔1/3，日本政府坦言境內疫情已經進入第4波疫情。

民調顯示，日本民眾對疫情期間如期舉行東奧的支持度並不高，共同社12日公布的民調顯示，超過7成日本民眾認為東奧應該取消或延後，「取消東奧」也成為推特熱門關鍵字，光是今日就有超過2萬條相關推文。

東京奧運已經延期一年，東京奧運籌備委員會日前才宣布不開放海外觀眾進場觀看比賽，國際奧委會（IOC）執行長杜比（Christophe Dubi）14日接受共同社專訪時指出，針對日本國內觀眾人數上限，最遲可能5月後才公布，日本行政改革擔當大臣河野太郎今日指出，東奧或許以沒有觀眾的「空場」形式舉辦。

(中時新聞網)