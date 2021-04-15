白襪左投羅棟（Carlos Rodon）先發前8.1局完全沒被上壘，差2出局數就能達成完全比賽，可惜因一次觸身球破功，不過他仍達成生涯首次的無安打比賽，苦主則是張育成及其效力的印地安人隊，張育成也苦吞2K，最後白襪以8比0收下勝利，也是大聯盟本季第2場無安打比賽。

張育成在歧視亞洲風波後首度回到先發打線，擔任第九棒、一壘手，他在第3局首打席敲出滾地球出局，6下則是面對滑球沒出棒遭到三振。

羅棟前半場虎虎生風，白襪打線也老早就給足火力支援，首局包含「賓士哥」墨西迪斯(Yermin Mercedes)的3分炮在內，一共敲了7支安打，其中3支是長打，單局灌進6分大幅領先，也讓羅棟上場投球更無壓力。

比賽來到後半段，現場觀眾都發現印地安人打者完全沒能上壘，羅棟演出8.1局完全比賽，只差2出局數就能達成大聯盟史上第22場完全比賽，可惜的是9下1人出局後，羅棟丟了一顆太低的滑球砸到打者的腳尖，讓打者因觸身球上壘，完全比賽破功，不過接下來他又對張育成飆K，並順利拿到最後出局數，仍是收下無安打比賽，最後白襪以8比0贏球。

張育成擔任先發第九棒、一壘手。

(中時 )