黃姓女遊客找回相機，也找回金門行滿滿回憶，請代領失物的朋友在警局大門拍照留念。（警方提供）

金門唐姓民眾在去年底急事出門赴台，在自家小花圃瞧見一台相機，3個多月後回家竟然還在原處，警方根據1則尋找相機的網路貼文，讓它在111天後重回主人的手中。失而復得的小故事在臉書傳開後，讓人也覺得好溫馨!

家住金城鎮的唐姓民眾於去年12月間，在自家門前小花圃發現1台相機，但因有急事趕著搭機赴台，因此未多即時處理，不料日前返金回家，發現這台相機還在原來地方，趕緊聯絡警方協尋失主。

從去年12月21日遺失心愛相機，直到今年4月11日，整整111天後又物歸原主，讓黃姓女失主喜出望外，馬上在臉書發布失而復得的喜訊，感謝通報警方協尋的「阿伯」和警察的熱心幫忙。

警方說明，黃姓失主是在去年底到金門玩，在各景點到處拍照，卻不慎遺失相機，金門行滿滿回憶也跟著失落，讓她心裡苦惱不已，接獲警方通報尋回後，趕緊託金門的朋友赴警局領回，並在警局門口拍照留念。

金城分局表示，民眾若拾獲遺失物而無法通知遺失人領回時，應該交給警察機關辦理保管及公告，而遺失物品的民眾，在報案後可至「拾得遺失物網路公告」系統查詢是否有人拾獲交給警方處理。

(中時 )