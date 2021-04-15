「拜登好友」陶德訪問團來台，各方矚目，而這次美方訪問團中，是否有美方軍政與軍務的成員隨團來訪？國防部副部長張哲平中午答覆民進黨立委鐘佳濱時表示，有在台的AIT官員陪同，美方訪問團沒有軍務相關人員。

據了解，這次美方訪問團成員只有4人，沒有軍政與軍務相關成員。

至於中共在廣東汕頭畫禁航區，研判要演習，張哲平在立院說明，這不是中共年度計畫性之內，所以有針對性，但畫的區域不大，規模應該也不大，目前國防部還在蒐整中。

美國拜登總統派遣前參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）等一行昨抵台灣訪問，今上午並到總統府與總統蔡英文會面。今晚則將由蔡總統作東，在官邸設宴，期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。

(中時 )