宏達電近期營運基本面好轉，加上今年股東會紀念品為休閒折疊椅，獲得股東青睞，推升今天早盤股價飆至漲停，創2020年3月下旬以來新高，市價與漲停價位約有4000張買單高掛。

宏達電近期營運基本面好轉，3月自結合併營收新台幣4.55億元，年增5.2%，月增達99.5%；2020年第4季每股虧損1.29元，為2018年首季轉盈以來的最佳成績，去年全年每股虧損7.27元，若屏除2018年因業外挹注轉盈不計，則是2015年以來，虧損最少的一年。

宏達電曾在2013年送現場股東手機，後續股東會紀念品則有風衣外套、後背包、多功能包等為主，今年紀念品為休閒折疊椅，搭上國旅、露營風潮，獲得股東青睞。

宏達電今天買盤進駐，推升早盤股價飆至漲停板35.9元，盤中成交量暴增至3萬張以上，股價創2020年3 月下旬以來新高，漲停價位與市價仍有約4000張買單高掛。

此外，宏達電先前也預告，與高雄市政府於民國107年在高雄大魯閣共同打造KOSMOSPOT x VIVELAND虛擬實境樂園，也使高雄在地廠商擁有展示舞台。在5G發展趨勢下，近期雙方將於高雄打造首座公開運營的「智慧化5G企業專頻專網場域」。（編輯：趙蔚蘭）1100415

(中央社)