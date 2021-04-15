「潘帥」潘瑋柏去年7月閃電宣布情歸大陸「最美空姐」宣云（Luna），上月底週刊報導，小倆口去年其實是雙喜臨門，8月就生下一女，今年女兒將滿周歲，但當事人未回應。傳秘密當媽一年的宣云，最近曬出近照，可見她四肢依舊纖細，原先的美貌似乎又升級，還被網友說激似邱淑貞，若生女傳聞為真，演藝圈又多了個最美辣媽。

潘瑋柏過去曾和張韶涵、地產千金楊馥瑜、女星賴薇如等人傳緋聞，但都不了了之，去年7月他公開和父母及上海東方航空空姐宣云合影，宣布找到幸福、已為人夫。過去潘瑋柏上節目自曝感情經歷，高中時期曾與中日混血兒交往，坦言特別喜歡眼睛大、外型甜美的女生，如今看來宣云相當符合。

宣云曬近照，撞臉邱淑貞。（圖／中時資料照片；翻攝自Luna宣云微博）

去年潘瑋柏在40歲前夕宣布結婚，新婚妻子是前年就和他傳出緋聞的宣云，報導指出，兩人2015年就認識交往，期間因潘瑋柏忙工作，兩人聚少離多一度分手，2019年才復合二度交往，週刊更報導，潘瑋柏去年8月和宣云生下一女，升格為一家4口，但前經紀公司「華納」表示，因為雙方合約已滿未續約，無法代為回應。

宣云傳當媽一年，四肢依舊纖瘦。（圖／翻攝自Luna宣云微博）

近期回歸微博分享生活近況的宣云，最近曬出在家中窗邊的美照，可見她打扮休閒，頭髮紮成馬尾，皮膚白皙又有精緻五官的她某些角度看來跟性感女神邱淑貞頗像，有人問：「哇！嫂子，老大是不是回家啦」，她回：「對呀」，有人問：「什麼時候和嫂子一樣瘦就好啦哈哈哈，嫂子求色號」，她說：「我忘記帶口紅了，這次是塗的腮紅代替」，另有人問：「我潘瘦了多少，快透露一下」，宣云只回：「哈哈哈」，粉絲打趣說：「嫂子的意思是沒減到多少嗎」、「懂了，沒瘦！」

(中時新聞網)