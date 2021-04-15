何孟遠近期參加《全明星運動會》紅隊闖出知名度，未料14日被爆劈腿女友何紫妍（荳荳）的閏密謝采紋（采子），且兩人親密對話私訊流出，消息傳出後令人嘩然；由於當事人事發後完全噤聲、不回應媒體任何問題，也未否認爆料新聞內容，形同默認，許多粉絲網友難以接受兩人逾越道德倫理，湧進何孟遠及采子的IG留言，怒轟兩人行為「噁心」，要求退賽《全明星運動會》。

何孟遠是《全明星》紅隊隊員，而采子則是藍隊成員，不少網友認為兩人繼續錄製該節目，只會影響外界對《全明星》觀感，模糊其他隊員的努力，不少網友在何孟遠的IG上留言，狠酸他「節目完全被你一個人搞臭了」、「其他紅隊成員很可憐，趕快退賽吧」、「所以是忙著劈腿然後讓紅隊輸掉比賽嗎」、「現在看到你出現在全明星只會覺得噁心」；對於兩人《全明星》去留問題，節目製作方「好看娛樂」副總經理王貞妮今回應：「比賽會繼續進行，謝謝網友指教，藝人個人行為，我們這兩天會找經紀公司開會，請各自經紀公司多加看管約束。對製作單位來說，運動賽事歸運動賽事，藝人私德先請經紀公司處理。」

采子是《全明星》藍隊成員。（翻攝采子IG）

(中時 )