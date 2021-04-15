太空人在今天突然將五位選手放入了傷兵名單，其中包含了四名先發球員，分別是內野手艾爾圖維(Jose Altuve)、捕手馬多納多（Martin Maldonado）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、布瑞格曼（Alex Bregman）、賈西亞（Robel Garcia）。

據休士頓紀事報羅姆（Chandler Rome）表示，在與記者舉行的電話會議上，太空人總管克里克（James Click）確認這五名球員是「由於健康和安全協議」而放入傷兵名單的。克里克說，太空人在週二比賽後就意識到了這情況。

Everything we know about the Astros' health and safety protocol situation - https://t.co/G4UPbXBSAs — Chandler Rome (@Chandler_Rome) April 14, 2021

不過目前這五位球員還不確定是否確診新冠肺炎，他們可能與測試結果呈陽性的人有緊密接觸，或違反聯盟健康和安全規定(在餐廳等室內吃飯)。而阿瓦瑞茲也曾在新冠肺炎檢測呈陽性後錯過上季開幕。但他告訴記者，唯一症狀是輕度頭痛而已。另外太空人是大聯盟第一支施打新冠肺炎疫苗球隊，總教練貝克(Dusty Baker)今天也表示，上述選手都已施打過疫苗。

Dusty Baker just said that "all the guys involved had at least their first shots." — Chandler Rome (@Chandler_Rome) April 14, 2021

目前太空人在美聯西區排名第二，戰績是6勝5敗，而他們在今天以4：6敗給了老虎，太空人上一季因涉及作弊案而陷入愁雲慘霧，本季更有球迷丟垃圾桶到場內嘲諷他們，如今他們換了教練，也更動了一些陣容就是想重新開始，沒想到開季沒多久就遇到這些麻煩。

(中時新聞網)