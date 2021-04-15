據國際能源署(IEA)表示，儘管全球原油供需將在下半年獲得平衡，但產油國屆時恐需每日增加200萬桶才能滿足預期需求，使盤中油價微幅回落，但依然維持在近一個月以來高點附近徘徊；周四(4/15)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.10美元，報每桶63.05美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶66.56美元。(商品行情網)

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