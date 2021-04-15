《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:252021/04/15 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據國際能源署(IEA)表示，儘管全球原油供需將在下半年獲得平衡，但產油國屆時恐需每日增加200萬桶才能滿足預期需求，使盤中油價微幅回落，但依然維持在近一個月以來高點附近徘徊；周四(4/15)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌0.10美元，報每桶63.05美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶66.56美元。(商品行情網) 《類股》中鋼盤價看漲先歇 鋼鐵股續上攻 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 (時報資訊) #全球 #報每桶 #回落 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》類股輪動 國泰世華：抓緊景氣循環股投資機會 10:512021/04/15 財經 IMF下修東南亞經濟成長預測 04:102021/04/15 全球財經 《國際社會》丹麥禁用AZ疫苗 全球首例 10:172021/04/15 財經 興櫃股王大風吹 采鈺盤中重挫 綠界篡位2小時 09:542021/04/15 證券．權證 人民幣儲備利多 加速國際化 04:102021/04/15 話題觀察 《港股》科技股氣虛 恆指開低走低 11:082021/04/15 財經 俄股崛起 基本面、報酬雙強 10:002021/04/15 投資理財 中鋼觸漲停 股價九年高 04:102021/04/15 財經要聞 《商情》美元續疲 紐約期棉連2彈升 10:012021/04/15 財經 1分鐘讀財經》友達爆：拿得到料 面板就賣得掉 08:252021/04/15 財經 《航運股》華航樂看貨運 客運待疫後復甦 08:012021/04/15 財經 財經熱門新聞 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 - 財經 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 要聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 - 財經要聞 - 工商時報 不靠台灣半導體？2大強國自產晶片代價驚呆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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