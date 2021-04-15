銅箔基板廠-聯茂(6213)新埔廠14日凌晨失火，聯茂表示，將藉由廠區產能調度滿足客戶需求，降低火災對營運的衝擊，日系外資認為，火災將對聯茂第2季營收造成輕微影響，有鑑於高階銅箔基板需求強勁且價格繼續上漲，維持聯茂「買進」評等及目標價172元。

聯茂新埔廠一樓前段生產區於4月14日凌晨發生火警，火勢於4月14日淩晨3點45分完全控制，並無人員傷亡，據了解，新埔廠約佔聯茂集團總產能5%到6%，目前新埔廠因火災停產中；聯茂表示，由於公司有足額保險(包括：財產險及營業中斷險)，實際可能損失待估算，尚不致對財務業務有重大影響。

聯茂表示，初步了解新埔廠主要受損是前段製程，後段壓合部分只要廠區恢復供電加速清理後就可以生產，由於江西二期新廠已於4月開始量產，並導入前段高階材料生產，新埔廠區停產期間台灣客戶訂單將轉至江西廠生產，目前客戶訂單強勁，公司將藉由廠區產能調度滿足客戶需求，降低火災對營運的衝擊。

日系外資最新報告指出，新埔廠產能佔聯茂集團總產能不到10%，此次火災對新埔廠生產造成短期影響，亦對聯茂第2季營收造成輕微衝擊，不過，目前聯茂在手訂單持續強勁，尤其是5G基礎建設及伺服器關產品，且高階銅箔基板價格持續上揚，火災可能延長訂單交期，維持聯茂「買進」評等及目標價172元。

受到外資及投信同步賣超影響，聯茂(6213)今天盤中股價逆勢走弱。

(時報資訊)