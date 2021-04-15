31歲韓國女星徐睿知和金秀賢合作韓劇《雖然是精神病但沒關係》暴紅，近來卻遭連環爆黑料，直指她是「控制狂女友」，在和金正賢交往期間，不准對方和任何人有肢體接觸，如今又爆出東方神起鄭允浩在和她交往期間也曾被控制，還一度因身心俱疲瘦到人生最低體重。

徐睿知2014年和鄭允浩傳出戀情，當時2人正在拍攝古裝劇《更夫日誌》，劇組工作人員日前爆料，「剛開始在拍戲的時候，氣氛很好，允浩也沒有異常，但拍到後半部時，因為某種不明原因，允浩卻突然態度180變，漸漸變得沈默，也不太和工作人員說話了。」和金正賢的情況如出一轍。

允浩在拍戲後期行徑也變得詭異。(圖/翻攝自允浩IG)

當時允浩在做造型時，會將手擺在背後，要化妝師不要碰到自己的身體，讓現場目擊的人都傻眼，當造型師在為允浩整理服裝時，他還曾警告「不要碰到我的身體」，在片場也手機不離身，只要有訊息或電話就要立刻接，就像受到控制般，大家這才發現他和徐睿知的關係不尋常。

允浩和徐睿知因合作《更夫日誌》傳出戀情。（圖／翻攝自娛樂記者李珍浩Youtube）

徐睿知不僅曾穿著2人的情侶鞋到片場，造成現場氣氛尷尬，允浩和她的保母車還總是緊貼在一起，只要打開門就能說話，經紀人也會刻意避開，獨留他們2人在車內，且允浩只要有拍片空檔，就會犧牲睡眠休息時間，從龍仁片場趕到首爾，而徐睿知當時住的宿舍正好就在首爾，允浩那段時間受到心理及外來壓力，長期受到精神折磨而暴瘦，也讓粉絲十分心疼。

(中時新聞網)