美國總統拜登今天指派國會山莊資歷豐富的森次(Erika Moritsugu),擔任他亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)社群聯絡官。

白宮發表聲明說,森次將「成為推動總統和政府優先事項的重要聲音」。

美聯社報導,拜登設AAPI聯絡官,是因雙雙隸屬民主黨的泰裔伊利諾州聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)和日裔夏威夷州聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono),上個月揚言對拜登提名的內閣人選投下反對票,除非拜登擴大內閣之中亞太裔官員的人數。

達克沃斯和廣野慶子關切點在於,拜登政府中雖有副總統賀錦麗(Kamala Harris)、美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)和美國公共衛生局(USPHS)局長莫西(Vivek H. Murthy)這3位亞裔人士,亞太人士與白宮內部仍沒有直接的聯絡管道。

據兩名不願透露姓名的內部消息人士透露,拜登預計明天在白宮與美國國會亞太裔黨團(Congressional Asian Pacific American Caucus)會面,不過森次料將不會出席。

森次最近一個職務為全國女性與家庭夥伴關係組織(National Partnership for Women & Families)副主席,之前在國會山莊(Capitol Hill)擔任過若干職務,協助過達克沃斯和前夏威夷州聯邦參議員李碩(Daniel Akaka),並在前參議院多數黨領袖瑞德(Harry Reid)時期在參議院民主政策委員會做過事。

歐巴馬掌政期間,她也曾擔任美國住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development)以及消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)官員。

森次獲拜登重用時間點,正值美國反亞裔暴力案件頻發之際。有研究發現,美國各大城市鎖定AAPI族群的暴力犯罪飆升150%。有鑑於此,參議院已通過相關立法,打擊反亞洲仇恨犯罪。

(中央社)