美國總統拜登今天指派國會山莊資歷豐富的森次（Erika Moritsugu），擔任他亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）社群聯絡官。

白宮發表聲明說，森次將「成為推動總統和政府優先事項的重要聲音」。

美聯社報導，拜登設AAPI聯絡官，是因雙雙隸屬民主黨的泰裔伊利諾州聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）和日裔夏威夷州聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono），上個月揚言對拜登提名的內閣人選投下反對票，除非拜登擴大內閣之中亞太裔官員的人數。

達克沃斯和廣野慶子關切點在於，拜登政府中雖有副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和美國公共衛生局（USPHS）局長莫西（Vivek H. Murthy）這3位亞裔人士，亞太人士與白宮內部仍沒有直接的聯絡管道。

據兩名不願透露姓名的內部消息人士透露，拜登預計明天在白宮與美國國會亞太裔黨團（Congressional Asian Pacific American Caucus）會面，不過森次料將不會出席。

森次最近一個職務為全國女性與家庭夥伴關係組織（National Partnership for Women & Families）副主席，之前在國會山莊（Capitol Hill）擔任過若干職務，協助過達克沃斯和前夏威夷州聯邦參議員李碩（Daniel Akaka），並在前參議院多數黨領袖瑞德（Harry Reid）時期在參議院民主政策委員會做過事。

歐巴馬掌政期間，她也曾擔任美國住房及城市發展部（Department of Housing and Urban Development）以及消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）官員。

森次獲拜登重用時間點，正值美國反亞裔暴力案件頻發之際。有研究發現，美國各大城市鎖定AAPI族群的暴力犯罪飆升150%。有鑑於此，參議院已通過相關立法，打擊反亞洲仇恨犯罪。

(中央社)