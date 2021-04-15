巡佐簡靖騰（右）、警員廖千瑋（左）成功阻止婦人被詐騙。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名年約70歲李姓女子12日接獲詐騙電話，由喬裝成刑警的人員告知他戶頭因未繳電信費遭凍結，要他將近90萬元存款匯入指定帳戶，李女不疑有他前往銀行，行員發現有異報請警方前來協助，所幸在警方勸說下，成功阻止婦人遭騙。

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所12日中午12時許，接獲北寧路基隆一信銀行通報，有一名婦人要匯出大筆款項，且無法清楚說明原因，行員擔心婦人遭到不肖人士詐騙，立即通報警方到場協助。

巡佐簡靖騰、警員廖千瑋抵達銀行時，婦人向警方表示，她在當天上午接獲自稱為電信客服人員的電話，指有積欠通訊費未繳，她不知如何是好，對方表示願意協助，將通話轉至另名自稱刑事單位人員，詐騙成員再向婦人稱原存款帳戶將遭凍結，請婦人先將帳戶內積蓄匯入指定帳戶保管。

婦人不疑有他，急忙至銀行欲將近90萬存款轉出，盡管警方與行員極力勸阻，婦人仍對電話中說詞深信不疑，最後員警便陪同至附近電信門市查詢，經確認通信帳款均正常繳納，婦人才恍然大悟，發現自己是遭詐騙。

警方呼籲，電信公司不會主動來電要求轉接客服人員，或請檢警機關說明，更不會要求監管民眾財產，請民眾務必提高警覺。

(中時 )