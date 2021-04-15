台灣香蕉在3月外銷日本時，曾因為農藥超標遭到退貨；網路近日再爆出，日本厚生勞動省公告的「輸入食品違反事例」中又提到，4月進口的台灣香蕉被驗出農藥超標，網友對此相當傻眼，直呼不是一個月前才被抓包，怎麼又發生一樣的事情？農委會主委陳吉仲又要把問題推到業者的頭上了嗎？

依日本厚生勞動省近日發布4月的「輸入食品違反事例」報告，內容提到台灣輸往日本的香蕉中，被檢測到農藥「第滅寧」以及「泰滅寧」超過0.02ppm，違反日方標準。

日本厚生勞動省公告。(圖/翻攝自日本厚生勞動省)

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(15)日發文提到此事，表示台灣鳳梨銷往大陸被檢驗到有蟲害，蔡政府就怒轟大陸是惡意的政治打壓；現在日方多次抓包我們出口的香蕉農藥超標，台灣卻是默默承受、自行銷毀；雙重標準的程度讓人難以接受，「這次陳吉仲的說法會是甚麼？又要怪業者拿不合格品充數了嗎？」

該貼文引發網友討論，表示「是日本大哥哥好棒棒，還是台灣太軟弱？」「民進黨遇到日本爸爸膝蓋就軟了」、「快出征日本大葛格」、「釣魚台被日本改名都不敢嘴，可悲綠」、「1450網軍趕快出來出征啊」、「可以罵共匪，不可以害日鬼」、「臺灣本島的農藥標準不是一直放寬嗎？」

(中時新聞網)