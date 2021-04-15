期待被培訓成為輕鬆get到社群潮流的YouTuber？經營自己的YouTube頻道一直以來都是你的夢想嗎？YouTube 今 (15) 日宣布在台灣推出 「創作者新星計畫」，將針對 YouTube 影音的創作新手，或預計在 YouTube 發展影音內容的中小企業，開設影音創作系列免費課程，千萬要把握好機會！

YouTube創作者新星計畫獲得經濟部中小企業處的支持，將在林口新創園區開設實體課程，讓參與的創作者們利用攝影棚與創作空間，進行面對面交流。課程也將同步以線上直播的方式，幫助到更多的 YouTube 創作新鮮人。在教學資源方面，除了 YouTube，也將邀請多頻道聯播網夥伴 iKala 旗下的 KOL Radar 網紅雷達專家、幾位資歷豐富的台灣與香港創作者擔任講師，分享他們第一手的經驗與觀察。YouTube 創作者新星計畫規劃開設四堂課程，4月16日即將開始第一堂課程，欲參與課程者可透過線上報名表提交報名資訊。

YouTube 大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆表示：「我們認為現在是發展影音創作最好的時機，因為疫情讓更多觀眾轉往線上觀看影音內容以滿足學習、娛樂等多元需求；加上台灣產業致力發展數位經濟，無論是個人或企業品牌都更重視網路社群經營，具備影音創作技能就能為自己加值。為了讓更多人學習影音創作的入門技能，我們推出『創作者新星計畫』系列課程，分享打造成功 YouTube 頻道的秘訣。本次計畫特別感謝經濟部中小企業處的大力支持，讓創作者們能夠免費使用林口新創園區的場地，也謝謝一直與我們努力茁壯台灣 YouTube 社群的 iKala 和資深創作者，為本計畫提供的寶貴教學資源。」

創作者新星計畫將依序在2021年4月、6月、8月及10月開設四堂課程，提供影音創作理論及實務操作學習資源，包含：「從零開始建立你的 YouTube 頻道」、「內容創作與頻道營利模式實戰解析」，以及「創造粉絲高互動！YouTube 收入與會員制度介紹」等，並邀請百萬訂閱創作者完整剖析頻道經營從無到有的創作歷程，帶領YouTube新手創作者逐步成長；iKala 也將分享後台數據分析洞察及品牌合作與營利變現技能，讓創作者掌握 YouTube 相關商業模式。完成四堂課程的學員將可具備影音創作的技能、了解 YouTube 頻道會員運作方式，以及如何建立個人品牌。

YouTube 創作者新星計畫幫助新手學習影音創作技能。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

創作者新星計畫即日起開放報名，無論是正準備經營頻道的個人或企業，以及頻道剛起步希望進一步成長的創作者都可至官方網站報名。本次計畫為確保創作新手參與每堂課後在經營頻道上有所進展，必須完成「指定作業」並經 YouTube 檢核後才能報名下一堂課程；錯過課程也不用擔心，4 月到 10 月課程期間，都可隨時報名參加，只要報名時提供前面課程的「指定作業」並通過檢核，便可只要具備前面錯過課程的「指定作業」資格，也可以隨時報名參與後續課程。此外，在完成所有課程後．學員將獲得「影音創作技能徽章」，並有機會進一步參與 YouTube 推出的進階課程與創作者社群活動。

YouTube 持續致力於培育台灣影音創作人才，除了開設創作者新星計畫提供創作者入門知識，YouTube 創作者學院線上學習資源則提供入門至進階的免費課程，包括從零開始掌握頻道經營方式、頻道變現要素、創作者廣告生態以及成功案例，進而建立頻道會員與粉絲贊助的長期商業模式。Google 2021年「數位人才探索計畫」也將影音創作納入課程中，以培養數位人才須具備的影音創作等相關技能。

(科技)