龍崎工業區原本計畫設置事業廢棄物掩埋場，引發環保團體抗爭，市府經過2年的推動，昨天審議通過，將龍崎工業區內281公頃指定為地質公園與自然保留區。台南市長黃偉哲表示，垃圾掩埋場等開發案自然胎死腹中，台南市政府也會統籌經費來維持公園自然風貌，學術研究在此也可持續進行。

台南市政府自然地景及自然紀念物審議會4月14日召開第1次會議，經委員充分討論後，審議通過做成指定處分決定，龍崎工業區排除54.8383公頃私有地，281.2264公頃國、公有地依自然地景指定基準，指定149.0206公頃自然保留區及132.2058公頃地質公園，為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。

黃偉哲表示，台南市民很關心龍崎自然地景公園，因為這裡有很豐富的生態、複雜的地形，並有非常珍貴的地景，大家都希望能夠把它保留下來，但行政機關有行政機關的程序要走，必須尊重審議委員的討論和意見，所以才花兩年完成審查，最後也達到與市民預期相符，這他也感到高興。

黃偉哲表示，接下來台南市政府會籌一些經費來建置自然地景公園，在經費容許範圍內，一步一步建置地景公園，一方面維持自然風貌，一方面可讓民眾親近獨特地形和豐富生態，還有一些學術研究可在這個地區持續進行，這是一個好的開始。

他強調，自然地景公園的設置之後，當然對於一些開發行為就會停止了，當初在那個地區要設置所謂的垃圾掩埋場等開發，自然胎死腹中。

(中時 )