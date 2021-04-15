行政院為防止惡意逃漏稅，今院會通過《稅捐稽徵法》部分條文修正草案，將調降滯納金加徵率、放寬分期繳稅適用範圍，其中，逃漏稅刑罰部分，從現行處5年以下有期徒刑，拘役或科或併科6萬元以下罰金，此次修法將罰金提高至最重500萬元。此外，為鼓勵民眾檢舉逃漏稅，新增檢舉獎金，以每案罰鍰2成計算，最高限額為480萬元。

為適切保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要，行政院今通過「稅捐稽徵法」修正草案，將從減負擔、護公平，齊時效等三大面向處理。

行政院表示，修法將調降滯納金加徵率、放寬分期繳稅適用範圍、調降暫緩執行繳稅比例、營利事業未依規定給與取得或保存憑證之處罰合理化；同時，增訂核課期間不完成事由、強化稅捐保全手段、提高逃漏稅刑罰、檢舉獎金核發標準一致化及限制核發對象，並齊一申請退稅期間。

逃漏稅刑罰部分，現行規定，納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處5年以下有期徒刑，拘役或科或併科6萬元以下罰金，這次修法大幅將罰金提高至500萬元以下。

此次獎金新增舉獎金核發、標準及領取資格限制，檢舉逃漏稅獎金以每案罰鍰20％，最高限額480萬元，核發資格排除稅務人員、稅賦查核人員配偶及三等親、依法執行職務之其他公務員、經前三款人員轉知者及參與逃漏稅者。

(中時 )