日股15日早盤小漲，景氣相關族群與受到高盛以及富國銀行上漲激勵的銀行類股，雙雙表現亮眼。日經225指數早盤收29,657.66點，上漲36.67點，漲幅0.12%。東證股價指數早盤暫收1,959.07點，上漲6.89點，漲幅0.35%。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJM）表示，由於新冠病毒再度擴散，日本經濟成長也備受擔憂，但市場也在找一些與國外需求有關的投資標的。外貿可期下，航運類股將可受益。

東京證交所33個產業類別中，航運業者漲幅最大，其中日本郵船(Nippon Yusen)漲5.7％，商船三井(Mitsui O.S.K. Lines)漲3.17％，川崎汽船(Kawasaki Kisen)也漲4.4％。

同時，礦產業與煉油業者的股價也走高。

高盛與富國銀行首季獲利大增，因此日本同業也跟上漲。

三菱UFJ金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)漲2.11％，三井住友金融集團(Sumitomo Mitsui Financial Group)漲2.16％，野村控股(Nomura Holdings)也漲2.05％。

東芝（Toshiba）漲1.65％，現在也傳出，日本政府有意組成國家隊參予競標，打算將東芝納為己有。

Seven＆i Holdings漲4.89％，在東證核心30中表現最佳，其次是三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）。

至於表現最差者為任天堂(Nintendo)，下跌1.71％，其次是發那科(Fanuc)跌0.55％。

(時報資訊)