戴爾（Dell Technologies Inc）宣布將拆離對企業軟體公司VMware的81%股權，受此激勵，周三戴爾盤後股價大漲9%。

這項交易預計於今年年第四季完成。

戴爾此舉並不令人意外，該公司一直以來都致力於能償還債務的計畫。

戴爾並發布聲明表示，VMware將向包括戴爾在內等股東總計配發115億～120億美元現金股利。

戴爾表示將因此進帳93億～97億美元，使公司的投資評級處於較有利的地位。根據S＆P Capital IQ提供的數據，目前標普全球公司（S＆P Global）給予戴爾「BB+」債信評級，也就是所謂的投機等級。

在完成交易後，戴爾股東每股將獲得0.44股VMware股票。交易完成後，由於VMware的B類股將轉為A類股，VMware股票將採用單一類別的結構。股權分拆後，戴爾和VMware仍將繼續保持商業關係。

VMware財務長Zane Rowe表示：「這對我們的股東有利，因為消除了雙重股權結構，也讓我們能夠在更廣大的生態系營運」。

(時報資訊)