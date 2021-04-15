北市警方日前獲報，某國際開發公司陳姓負責人，申請進口射擊運動槍枝及彈藥，警方研判該批槍彈具有殺傷力，日前前往該公司位在桃園、嘉義的總部及倉庫，蒐扣6把手槍、8萬4000多發子彈，並依槍砲彈藥管制條例送辦陳男，北檢日前也將陳起訴。

2020年警政署評比肅槍績效，台北市為六都第1名，共查扣151把各式槍械、子彈達8萬6395顆，其中57％的槍枝、98％的子彈，均在其他縣市查獲，代表不法分子都槍彈都藏在其他縣市，另北市發生槍擊暴力案件數為六都第5名，且所有發生在北市的槍擊案，去年全數都已偵破。

北市警局另表示，台北市為全國政治經濟金融中心，且屬消費型都市，眾多賣場、店家、公司行號及各級學校林立，吸引大量就學、就業及消費之流動人口聚集，高度社會活動易衍生糾紛及相關刑事案件，是以案件發生數在六都中較多。

但近10年刑案發生數整體呈現下降趨勢，2011年北市共發生4萬6690件、但2020年已降至3萬8746件，暴力犯罪2011年發生434件，2020年也已大幅減少至70件，包括打擊詐欺、掃蕩幫派，績效均為6都第1，顯示本市治安相對平穩。另市府研考會民調治安滿意度在2020年達到83％，警察的努力民眾有感。

局長陳嘉昌表示，槍械對社會治安潛在危害甚鉅，要求員警全面檢肅槍械，絕不容不法份子破壞治安，警方對治安零容忍，未來持續朝「降低發生數、提升破獲數」方向努力，提高執法強度，並加強防竊、反詐騙、反酒駕及反毒犯罪預防宣導，以淨化本市治安。

(中時 )