民進黨立委黃國書今天質詢指出，大陸奇虎科技所出產的360兒童手錶，可遠端啟動監控模式，造成台灣的資安問題。教育部長潘文忠回應，目前不清楚狀況，將進一步瞭解。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「科技教育實施現況及發展」，黃國書質詢指出，大陸的資通訊產品輕易就進入台灣的校園，尤其學校發給小朋友的兒童節禮物，幾乎都會買到大陸製的產品。

黃國書說，現在學校採購的資通訊產品，包括AI、智慧型通訊器材等，都會被大陸業者鎖定來行銷。以大陸奇虎科技所出產的360兒童手錶，裡面就裝有感測器，可從大陸進行遠端監測，小朋友找到哪裡，他們都可以得知，這潛藏資安疑慮。

黃國書要求，資通訊、視聽及攝影等器材都隱藏資安風險，台灣的學校進行一般性採購，應該避免買到大陸產品。他要求，教育部應該瞭解校園哪些設備有資安風險，並訂出規範，避免學校買到大陸產品。

潘文忠回應，之前政院下令全面汰換陸製資通產品，但那是所有部會都一起來做，學校因此也加入。但對於360兒童手錶在校園存在的狀況，他並不清楚，教育部將進一步瞭解。

(中時 )