中國大陸國台辦昨說，國民黨於1949年退踞台灣，從此喪失代表權中國合法政府的地位，「是不爭的歷史事實」。對此，國民黨前主席朱立倫今說，中華民國存在110年是鐵一般的事實，兩岸在推動兩岸關係時，很重要的基礎是大家能求同存異，進一步求同尊異，要尊重歷史事實，也要尊重現狀。

香港部分歷史教材近期將「中華民國政府遷台」改為「國民黨遷台」，中國大陸國台辦發言人馬曉光昨回應，「1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實」；對於中華民國憲法仍在實施，馬強調，事實就是事實，不以個人立場而改變。

對此，國民黨前主席朱立倫上午參加「銀光生活師養成班始業式」後受訪表示，中華民國不但從1949年直到今天2021年還屹立不搖地存在於台灣，這是鐵一般的事實，推動兩岸關係的重要基礎是大家能求同存異，進一步求同尊異，要尊重歷史事實，也要尊重現狀，這是彼此將來推動兩岸和平非常重要的基本態度。

媒體追問，國民黨主張九二共識、一中各表，外界解讀國台辦講法在和國民黨攤牌，朱立倫說，他不這樣想，他反倒認為從求同存異走到求同尊異，就是一個非常重要一步，過去只是在求同存異，存異的結果很容易在歷史的見解或現狀的態度上產生很大差異，事實上，中華民國不但存在，而且存在110年，這是鐵一般的事實。

(中時 )