全台最大即時外送平台 foodpanda 今（15)日公佈近半年大學生訂餐相關數據，結果顯示大學生晚睡熬夜的「夜貓族」形象反映在訂餐時段高峰分佈，宵夜取代早餐成為大學生的「第三餐」，數據顯示大學生宵夜時段訂單量較早餐時段高出 5 倍。

foodpanda數據並顯示，因地理位置導致外送需求高漲，交通大學、中央大學及清華大學分居全台大學訂餐次數前三名。根據熱門訂購餐點顯示，大學生鍾愛吃得飽、高 CP 值的「米飯料理」，再配上一杯「50嵐」手搖飲。除享受美食，外宿大學生也利用foodpanda外送購買生活用品、生鮮食材到零食飲料。生的全方位需求。

foodpanda數據中，大學生晚睡、熬夜的生活習慣亦反應在訂單表現。排除午、晚餐用餐巔峰，大學生最常點餐的時段並不是早餐，而是深夜的宵夜時段。數據顯示大學生宵夜時段（晚上8點至12點）的訂單量，比起早餐時段（上午6點至1 點）訂單量高出 5 倍以上。

大學生們在宵夜的熱門餐點種類中，炸物、滷味等傳統小吃類仍最受青睞，新竹的清大、交大兩所大學宵夜首選更不約而同為「香雞排」，整體而言點購率最高的單品則是全民美食「甜不辣」。 大學生逐漸倚賴外送的便利性，藉由 foodpanda 訂餐免去排隊所耗費的時間，更可將用餐選擇拓展至校園生活圈外的餐飲，選擇性增加成為大學生樂於使用 foodpanda 訂餐的主要原因。根據 foodpanda 匯整半年大學生訂餐相關數據，發現穩坐訂單王的前三名依序是交通大學、中央大學及清華大學。 分析可能原因是該三所大學鄰近、步行可達的店家選擇較少，中央大學地理位置較為偏僻，而清大、交大周遭則鄰近科技園區，foodpanda 的高便利性成為大學生下課後、窩在宿舍覓食的絕佳選擇。

foodpanda 分析發現，高 CP 值的米飯料理最受大學生，中央大學訂單第一名「鴨香飯」，單量比例遠高於其他各品項拔得頭籌。而成功大學訂餐的第一名則是「照燒雞腿丼飯」，政治大學則為「滷肉飯」，中興大學是「燒肉飯」，顯見份量多、價格合理的飯類美食成為大學生偏愛的首選。享用美食之餘也一定要來杯手搖飲，統計發現，相較於嘗鮮新口味，多數大學生反而對老字號的「50嵐」情有獨鍾！ foodpanda 統計的 24 所大學中，超過 7 成大學的手搖飲料店家首選都是 50 嵐，單量穩坐冠軍。推測50嵐店面眾多、茶飲順口、價格相對實惠，成為大學生訂飲料首選。

foodpanda 從訂單統計也發現到，除了美食外送訂單持續穩定提升外，大學生生鮮雜貨訂單亦表現不俗。因許多大學生都住宿舍或租屋在外，凡事都需自己打理、採買，終究不如自己家中方便。而 foodpanda 平台中生活用品應有盡有，從日常所需、個人保養到零食飲料，都能讓大學生一站購足需要品項。根據統計結果，「浴廁清潔劑」就是成功大學生最常訂購的生活用品，另外也觀察到，大學生常訂的日常用品包含衛生紙、衛生棉等適合囤貨的商品；而意想不到能外送的商品還包括寵物罐頭、封箱膠帶、彩色迴紋針等。 foodpanda 期許除了透過美食外送貼近大學生的生活圈，更透過生鮮雜貨的各式即時解決日常所需用品外送提供快速的服務，成為外宿生活中最便利、貼心的好夥伴。

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