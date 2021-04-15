高雄市一名長髮美少女高中生在12日上午出門上學後就失聯，父親連日來在臉書PO文尋求民眾協尋，經過三天終於於傳出好消息，高雄市警方上午循線大寮一棟民宅內，少女的網友住處尋獲，員警立刻將少女帶回派出所，並通知焦急的父親，並將留宿的網友帶回調查。

張女的父母接到警方通知，立刻趕到派出所感謝員警並接回愛女。(柯宗緯翻攝)

張姓父母今天接獲警方通知到派出所，警方告知已在早上10時30分左右，在大寮區尋獲少女，目前正帶回派出所，請父母放心。張母掩面哭泣，不斷說「謝謝警方」。

據了解，16歲的張姓少女12日失蹤後，父親就焦急在臉書上PO出尋人啟事，指稱女兒自12日上午7時出門後就再無音訊，撥打手機也連繫不上，目前已經報警處理，希望附近居民及網友能協尋女兒。

少女的父親於個人臉書上發文指稱，女兒12日上午7時自出門後就斷訊，手機打不通之外，也無接到女兒轉知的任何消息，全家人一顆心懸在半空中，希望女兒趕緊回家。

張父指稱女兒的外觀特徵，女兒今年16歲，就讀大寮區某間高職一年級，12日出門時身上穿著橘色的落肩短袖上衣與牛仔短褲，上身還套了一件白色的連帽外套，髮型則為遮住眉毛的平瀏海，以及一頭及胸的長髮，眼睛為雙眼皮，笑起來相當的甜美可愛。

張父說，目前已報警求援，希望能動用網路的力量尋回女兒，張父說全家都擔心的睡不著，若有人有消息可隨時撥打電話，不管多晚聯繫都可以，只希望女兒能平安無事的回家，如今傳出好消息，也讓張家人鬆了一口氣。

(中時新聞網)