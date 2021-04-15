民進黨立委蔡易餘。(取自蔡易餘臉書)

攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99-1條文修正草案，立法院財政委員會今（15）日排案審查，引發國民黨團批評是為前總統陳水扁脫罪。國民黨立委謝衣鳳今上午在程序發言時質疑提出修法的民進黨立委蔡易餘，這對於朝野合作、國內民生、國際情勢都沒有幫助，「為什麼要修會計法？你到底減肥了沒？」此話一出，全場出現笑聲，召委郭國文則制止「發言不要涉及人身攻擊」。

謝衣鳳在發言時表示，在今天國家有這麼多民生法案在審理的情況下，我們要來這裡審理這樣具有爭議性的法案，且對於朝野合作、國內民生、國際情勢都沒有幫助，浪費大家資源到這裡審理一個陳水扁的個案，財政委員會召委郭國文前一天才排綠色金融2.0的議案，讓她覺得非常有前瞻性，也對於台灣財政有幫助，但今天排了此案，令她無法接受。

謝衣鳳說，不要因為一個審理中個案就改變任何法律，你有辦法代表整個司法界嗎?總統府有沒有派人來說明?話鋒一轉，她突然說，「蔡易餘委員是本院、我非常好的同仁，但你為什麼要修會計法？你到底減肥了沒？」此話一出，引起現場一陣笑聲。

謝衣鳳接著問，「蔡總統要求你(蔡易餘)減肥，你減肥了沒?先減肥對你的健康有幫助，為什麼要導致朝野因為你提的案子在財政委員會審理，造成這樣困擾，你回去減肥好不好?」此時，郭國文則制止「發言不要涉及人身攻擊。」

據《鏡週刊》報導，在台下的蔡易餘表示，「這裡討論國家大事，減肥的事我自己處理就可以了！」

針對修正會計法99條之1引人起關注，蔡易餘今上午在臉書寫下，今天我們正視問題，導正立法疏失，建全法制，尊奉法律之前人人平等的圭臬，同時法條也不能再因人涉事，也是維護法律最基本的體系正義與平等原則而已。

立法院議事轉播，謝衣鳳發言約從9點25分起。

(中時新聞網)