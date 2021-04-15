中科院研製的被動雷達車前進部署澎湖，被海軍基層投稿「青年日報」而曝光。事件發生後，據了解，青年日報社長孫立方上校於5月1日調職，對此，國防部長邱國正上午在立法院開議前表示，軍中的人事本來就會有人員更迭的問題，「我自己本身也被懲處很多次，但懲處講的是道理」，在這件事上沒有任何懲處，孫立方擔任社長超過2年，職位異動在軍中的人事運作是必要的。

國防部長邱國正（右二）15日赴立法院報告並備質詢。（黃世麒攝）

針對此案，海軍參謀長蔣正國表示，海軍已針對基層單位投稿訂出精進作法，以前稿件是各單位主官來核定，現在提升到聯兵旅級初審，軍團級複審外，最後還要送到司令部核定。

唯國民黨立委陳以信表示，這樣做，事情是愈做愈多，也影響新聞時效性，應該是在青年日報設立安全查核機制，避免基層負擔。此外，基進黨立委陳柏帷說，這項裝備是空軍的，但空軍並未核定雷達車為機密，而海軍也未發現，最後軍媒刊登也未發現是機密，這是制度性問題。

國防部副部長張哲平表示，經調查後審稿機制需再作檢討，現已調整審查機制，但國防部並未針對性懲處任何人，也沒有美國在台協會關切。

(中時 )