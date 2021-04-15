由台北市觀光傳播局轄管的台北廣播電台，被爆頻繁找台灣民眾黨成員上節目，有失公營廣播電台格局，議員許淑華更批台北電台「淪為政治工具」，建議早日回歸市政，台北市議會教育委員會今也通過提案，要求觀傳局4月22日時提專案報告，說明電台疑遭濫用的情況。

台北電台由市府經營，理念為鼓勵公民參與，以專業人士、公民團體及主持人對談為主，但過去曾找過民眾黨發言人楊寶楨，立委邱臣遠與蔡壁如等人，內容也談及選舉等議題，遭各路議員痛批，質疑柯市府明顯公器私用。

議員許淑華今早前往台北市議會教育委員會，聽取今年度教育局工作報告，她指出，市長柯文哲上午針對台北電台風波曾說，公家電台應有黨政分際，是非對錯已很清楚，已要求觀傳局妥善處理，強調「這是不對的」，還說他已要求觀傳局長劉奕廷去處理了。

許淑華說，台北電台幫某些民眾黨立委擦脂抹粉，可說淪為政治工具，去年審預算時觀傳局曾明確承諾，指不會讓台北電台淪為政治鬥爭的工具。她認為電台應回歸市政，建議教育委員會委員未來要嚴加審查台北電台預算，也提案要觀傳局到議會執行專案報告。

教育委員會第一召集人、議員簡舒培說，原安排文化局在4月22日進行台北流行音樂中心董事長黃韻玲來專案報告，但她因私事無法到場，既然外界關注台北電台風波，她也提出變更議程的提案，要求觀傳局當日來議會進行專案報告，談台北電台被濫用一事，最後取得眾委員同意通過該提案。

(中時 )