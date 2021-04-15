世芯-KY大客戶陸企飛騰被美國列入實體清單衝擊，股價連續5天關門，今（15）日早盤一度打開跌停之後再鎖死，高檔套牢的投資人欲哭無淚。據統計，國內有17檔基金受波及，其中持股比重8~10%最高前四名都由統一投信包辦，災情最慘重，相關基金投資人也淪受災戶。

世芯13日召開法說會表示，飛騰事件預期今年營收目標將損失25％，但強調全年營收仍可望較去年成長20％，不過仍難敵賣壓，股價連續5天跌停鎖死，從902元暴殺到剩下534元，今日早盤一度打開跌停，也爆出逾1.3萬成交量，隨後又跌停鎖死，目前仍高掛超過5600張賣單排隊。

據統計，目前共有17檔台股基金持有世芯股票，截至2月底止，持股比重最高前四名皆為統一投信，分別為統一強漢（新台幣）持股比例10.55%、統一強漢（人民幣）10.55%、統一全球智聯網10.02%、統一經建8.88％，而持股張數最多為野村優質基金的1279張。

世芯3月自結財報，單月稅後淨利1.43億元，第一季自結稅後淨利站上3.88億元的歷史新高，年成長幅度122.8％，繳出淡季不淡的好成績單。

工商時報報導，法人指出，世芯首季仍有大客戶飛騰的委託設計（NRE）及特殊應用晶片（ASIC）量產訂單挹注，但在飛騰遭美方列入出口限制黑名單後，推估世芯全年合併營收僅可望年成長約2成，代表無法突破百億元關卡，第2季及後續的單季合併營收可能表現低於第1季水準，營運成長動能大受影響。

(中時新聞網)