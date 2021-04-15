國泰飯店觀光事業為搶攻51勞動節旅宿商機，旗下COZZI Blu和逸飯店．桃園館獨家與雪樹伏特加聯名推出「感受雪樹的極致生活品味」住房專案，凡AMAZZING CLUB會員於5月1日至6月30日，訂房入住和逸客房每晚4,688元起，稅與服務費另計，旅人可至飯店船艙造型酒吧Blu Bar享調酒師親自指導體驗DIY調酒。一日輕旅行民眾，也可選購單日調酒DIY客座活動，會員專屬價每人600元，雙人再享9折優惠。讓消費者不出國也能感受高質感微醺輕旅行。

出門遊玩，選飯店不僅是為了住宿，更是探索生活新觀點與獨特品味。COZZI Blu和逸飯店．桃園館「感受雪樹的極致生活品味」住房專案，內容除了讓旅客能入住如同搭乘郵輪徜徉大海中的海洋風房型外，另還為房客配置的專屬調酒器具，讓旅客可至飯店內的船艙造型酒吧Blu Bar，由專業調酒師指導，體驗調酒DIY樂趣，搭配品酒餐點，專屬會員價，和逸客房每晚4,688元起（稅與服務費另計），讓消費者享受微醺生活儀式感。

體驗一日調酒DIY行程，COZZI Blu館內的Blu Bar也同步於4月24日、5月22日推出「調酒師的私房課」調酒體驗課程，特邀雪樹伏特加指定專業調酒師及台北知名半路酒吧客座，以經典雪樹伏特加搭配春夏季不同風味飲品，讓民眾輕鬆將經典酒款，化為迷人風味。課程除了調酒DIY外，另附日式下酒小食，AMAZZING CLUB會員專屬報名價每人600元，雙人再享9折優惠。

Blu Bar也獨家推出雪樹品牌日，於4月25日及5月24日兩天，除有舉辦雪樹客座活動以外，晚間18:00亦推出「雪樹狂享暢飲之夜」，享專屬雪樹特調乙杯及特製調酒無限暢飲，還可遊玩Blu Bar電競設備，當日入場僅500元。

(工商 )