為讓食家饕客嘗鮮並配合時序更迭，台北國賓飯店「國賓粵菜廳」推出新菜單，標榜嚴選台灣在地小農培育的無毒時蔬，如紫玉蘆筍、溫室小黃瓜、有機菠菜等，與多種上等海鮮食材，結合主廚三十多年深厚廚藝底蘊，演繹出「清中求鮮，淡中求美」的極致美味，本季新菜即日起開始販售。

台灣在地時令蔬菜的精良品質值得驕傲，本季國賓粵菜廳主廚林建龍別與在地小農合作，將多種有機栽種的無毒蔬菜，以精巧道地的粵式手法呈現出時蔬本身的真實醇美。黃湯紫玉蘆筍嚴選在地小農精心種植的紫玉蘆筍，特別選在蘆筍初冒土面時採摘，因陽光照射在表皮，筍尖形成自然的紫色漸層，幼嫩清甜的口感足以媲美荷蘭白蘆筍。

湯底則用玉米雞、金華火腿熬煮煲煮，雞汁的鹹鮮更襯蘆筍的清香氣息，入口後溫潤湯汁與蘆筍的純粹鮮美瀰漫唇齒之間；蝦鬆鑲溫室小黃瓜如一葉扁舟般的造型匠心獨具，選用小農培育的溫室小黃瓜，將中心挖空後填入蝦鬆，以檸檬與少許魚露簡單調味，小黃瓜清脆多汁的口感驚艷味蕾，與鹹香開胃的蝦鬆形成絕妙搭配，鹹中帶酸甜的輕盈滋味十足開味。

三蔥爆龍蝦使用青蔥、乾蔥與紅蔥頭三種蔥下鍋，不僅增添色彩豐富度，更能提升整體香味層次，與肉質彈嫩飽滿的澳洲龍蝦以猛火爆炒，上桌時香氣四溢，需立即享用最能品嘗到完美的溫度與鑊氣。

天氣炎熱，冷盤料理可幫助提振食慾，主廚以蒜、香菜、辣椒與雞油將皮蛋、螺片與腐竹簡單調味後，完成松花醬螺片，清爽彈牙的口感中帶有誘人的辛香氣息，十分開胃；色彩繽紛的菠菜松茸三色餃素食可用，以有「菇中之王」之稱的松茸、新鮮菠菜泥與胡蘿蔔絲製成內餡，一口咬下薄透的外皮，菠菜特有的清香氣息湧上，松茸的濃郁層層包覆味蕾，多層次風味值得細品。

國賓粵菜廳本季也推出全新海鮮料理，米湯煎琵琶蟹肉豆腐將螃蟹、干貝與雞蛋豆腐切碎混合後香煎，搭佐有「天下第一補物」之稱的米湯，軟嫩多汁中帶有絲絲鮮甜蟹肉與豆腐的滑嫩；蒜子綠筍煎筍殼魚肉多刺少，又因肉質細緻易消化，很適合長者與孩童食用，以蒜子一同料理，不做過多調味更能襯托魚肉本身的甘甜鮮味，每一口皆能嘗到來自大海的純淨美味；花雕酒香浸土雞雞汁精華與上湯勾兌蒸燉，湯頭鮮醇帶溫潤酒香，雞肉再次以花雕酒澆淋增添馥郁，滋味豐富。

(工商 )