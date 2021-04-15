歐系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好聯發科5G出貨未來兩年持續快速成長，在2022年、2023年5G出貨可望衝上3倍以及4倍的高成長，調高聯發科目標價至1250元，重申「優於大盤表現」評等。
歐系外資表示，看好聯發科市佔率將持續提升，今年5G晶片出貨量估5100萬套，加上明年具成本優勢的毫米波數據晶片M80將問世，預估2022年5G出貨可望衝上3倍、2023年更有4倍成長，分別上看1.5億套、2.15套，在既有大陸市場品牌中，明年在OPPO、vivo 5G市佔中將達45~50%，小米可達40%，至於韓國三星5G機款市佔比也將成長到15%，故調高聯發科目標價由1130元調高至1250元，同時調高今明年每股盈餘預估，由原先的43元、48.5元，分別調高至48.5元、53元，重申「優於大盤表現」評等。
歐系外資表示，聯發科今年主力產品以台積電(2330)6奈米製程為主軸，對比7奈米，邏輯密度提升20%，而功耗將降低10%，預估聯發科5奈米旗艦產品將於第四季推出，整合毫米波數據晶片M80預計於明年亮相，假設聯發科成功切入毫米波市場，將成為第二供應商態勢持穩，聯發科方案將降低導入成本，有利於5G毫米波滲透率起飛。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。