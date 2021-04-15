歐系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好聯發科5G出貨未來兩年持續快速成長，在2022年、2023年5G出貨可望衝上3倍以及4倍的高成長，調高聯發科目標價至1250元，重申「優於大盤表現」評等。

歐系外資表示，看好聯發科市佔率將持續提升，今年5G晶片出貨量估5100萬套，加上明年具成本優勢的毫米波數據晶片M80將問世，預估2022年5G出貨可望衝上3倍、2023年更有4倍成長，分別上看1.5億套、2.15套，在既有大陸市場品牌中，明年在OPPO、vivo 5G市佔中將達45~50%，小米可達40%，至於韓國三星5G機款市佔比也將成長到15%，故調高聯發科目標價由1130元調高至1250元，同時調高今明年每股盈餘預估，由原先的43元、48.5元，分別調高至48.5元、53元，重申「優於大盤表現」評等。

歐系外資表示，聯發科今年主力產品以台積電(2330)6奈米製程為主軸，對比7奈米，邏輯密度提升20%，而功耗將降低10%，預估聯發科5奈米旗艦產品將於第四季推出，整合毫米波數據晶片M80預計於明年亮相，假設聯發科成功切入毫米波市場，將成為第二供應商態勢持穩，聯發科方案將降低導入成本，有利於5G毫米波滲透率起飛。

(時報資訊)