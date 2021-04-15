澎湖年度盛事海上花火節即將於下周登場，在地包括澎澄飯店等住房率滿房到六月，離島免稅店澎坊三號港Pier3購物中心為迎來大量觀光客，不僅打造LINE FRIENDS限定快閃店，同時推出重量級購物優惠，5月16日前6大類商品滿額即享現金折抵優惠，六大銀行刷卡再加碼3%，回饋率至少13%起。

澎湖最大的免稅廣場澎坊三號港Pier3匯集國際精品美妝香氛及潮流品牌，擁有全台唯一威士忌博物館、Go-star極限運動場，囊括購物、娛樂與美食，不僅是澎湖特色地標，更是遊客必逛景點，配合今年花火節主題，精心打造LINE FRIENDS限定快閃店，6大類商品滿額即享現金折抵優惠，香水化妝品保養品、流行飾品、運動用品、時尚精品、手錶、珠寶商品，單筆折扣後滿12,000元現抵1,200元，刷六大指定銀行信用卡最高可再享3%回饋。

此外，香水化妝品保養品獨享專屬優惠，折扣後單筆滿6,000元現抵600元，首次於澎湖華麗登場的Chloe頂級訂製香氛Atelier des Fleurs仙境花園系列，推出12款獨特花語香氛，天然保養品牌Jurlique則自5月1日起快閃為期一個月，茶葉類商品折扣後單筆滿3,000元現抵600元，多款進口頂級巧克力、網購美食、文創商品等商品折扣後單筆滿3,000元現抵250元。

澎坊免稅商店長期深耕澎湖推動在地觀光，連續10年與縣府合作舉辦「澎坊之夜」，5月6日起在觀音亭園區將有一系列精彩表演，共同為當晚無人機燈光秀與璀璨絢麗的澎坊之夜花火揭開序幕。

(工商 )