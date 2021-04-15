針對6搶1奧運資格賽外隊來台的隔離計畫，今日體育署、棒協、中職開三方會議討論，會中也邀請到衛服部（CDC）專家出席給予意見，最終決定外隊只須隔離7天，外加體育泡泡方式在台灣進行奧運資格賽，且會開放觀眾，不過進一步的防疫細節尚須棒協、中職兩邊討論，之後才會公布。

台灣要舉辦國際賽，是疫情爆發後首次，原本中職聯盟提出外隊也要隔離14天，不過在CDC給出的建議下，確定可以比照先前國外舉辦國際賽的做法，以居家檢疫7天加體育泡泡模式舉辦比賽。今日中華棒協秘書長林宗成表示，「會依循CDC給的規範，外隊來就是一人一間隔離，但CDC不太了解棒球比賽的細節，我們會在大原則底下跟中職一起給出建議。」

至於觀眾部分，先前中職會長蔡其昌主張外隊隔離14天，因此期待開放100%觀眾、禁止飲食，不過如今若只隔離7天，觀眾是否還能進場？林宗成則說，「CDC是說可以開放，沒有問題，這部分交給聯盟執行，他們也有中職開放觀眾的經驗了。」聯盟祕書長楊清瓏則補充，「今天會議後還會再跟CDC討論開放多少。」

楊清瓏強調仍以防疫為優先，但是比賽還有很多細節，會再跟棒協討論，盡量不讓防疫不要有漏洞，「署長也在會議過程中提到是否要成立應變中心，這由專家協助，防疫方面一定遵守CDC規範、指導。」

(中時 )