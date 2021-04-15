無印良品續用新疆棉 表示經調查無不妥 12:012021/04/15 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新疆棉風波近期成為關注焦點，日本品牌無印良品母公司良品計畫最新宣布，經公司委託調查，新疆棉生產上並無違規行為，將繼續販售用新疆棉製造的衣物。 日本經濟新聞報導，無印良品14日發布聲明，表示已委託第三方機構調查為無印良品供貨的約5,000公頃新疆棉產區，經過查清該地區的設施與工人檔案，並沒有發現任何嚴重違反法律法規，或公司行為準則的行為，所以會繼續使用新疆棉花。 太魯閣號事故募款金額破9億 全數用在4種受影響對象 台紙下市爭議 金管會：兩個月內查清 (工商 ) #新疆棉 #無印良品 #委託 #調查 #行為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新埔廠火警 聯茂轉單江西廠因應 09:532021/04/15 證券．權證 高雄甜美長髮女高中生失聯三天 警在網友住處尋獲 11:562021/04/15 社會 國際平台招標爆洩密 李永得嗆把我法辦 04:102021/04/15 焦點要聞 宜蘭健康管理專校 竟讓學生共用針頭 04:102021/04/15 地方新聞 缺水還洗車挨罵 宜蘭人爆氣：我們沒有對不起誰 08:172021/04/15 生活 鄭性澤殺警冤獄獲賠1728萬 又控警灌水電下體求償遭駁回 11:112021/04/15 社會 南科跳電 包商挖斷電纜肇禍 廠商跳腳應變 04:102021/04/15 財經要聞 日核廢水將排入海害到台灣 游淑慧怒嗆民進黨 17:342021/04/14 政治 假愛國貨真炒鞋 大陸官方喊停 04:102021/04/15 焦點新聞 工業用紙、紙箱，李鎂：已經立案調查 12:212021/04/14 財經 男子砸破金門縣府落地窗 警方帶走訊問調查 15:202021/04/14 社會 財經熱門新聞 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 財經 美想再當世界老大 日媒爆台灣是最重要盟友 - 財經 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 連中鋼都能漲停 網友敲碗接下來該換這檔吧 - 財經 群創爆邪惡天量 恐還沒殺完！面板下一波換人衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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