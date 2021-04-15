新疆棉風波近期成為關注焦點，日本品牌無印良品母公司良品計畫最新宣布，經公司委託調查，新疆棉生產上並無違規行為，將繼續販售用新疆棉製造的衣物。

日本經濟新聞報導，無印良品14日發布聲明，表示已委託第三方機構調查為無印良品供貨的約5,000公頃新疆棉產區，經過查清該地區的設施與工人檔案，並沒有發現任何嚴重違反法律法規，或公司行為準則的行為，所以會繼續使用新疆棉花。

(工商 )