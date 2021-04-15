日本武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫情持續升溫，國立傳染病研究所表示，傳染力較強的變異病毒株正在蔓延，大阪等關西地區變異病毒株已占新增病例數約80%，預料東京等首都圈5月初也會達80%以上。

日本放送協會（NHK）報導，國立傳染病研究所分析，一開始在英國發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）N501Y變異病毒株，其代表傳染力的「有效傳染數」（effective reproduction number）是原本病毒株的1.32倍，研判變異病毒株將會很快取代原本的病毒。

國立傳染病研究所表示，依據檢驗變異病毒株的結果，推定截至4月13日止，關西地區的大阪府、兵庫縣與京都府，今年2月起變異病毒急速增加，3月中已有超過半數確診者是感染變異病毒；4月初比例擴大到約75% ，現在已占約80%。若持續擴大下去，到了5月中，將會幾乎全部都被變異病毒株取代。

另外，東京都、神奈川縣、千葉線與埼玉縣等首都圈1都3縣，3月中旬起N501Y變異病毒株感染病例也開始增加，4月初約占10%，但接下來有可能急速擴散；到5月初可能會增加到80%到90%。

國立傳染病研究所並預估，愛知縣、岐阜縣、三重縣、靜岡縣與沖繩縣，約在5月初時，變異病毒株比例將逾半數。

報導指出，英國去年10月起，同樣的變異病毒株急速增加，到今年2月與3月左右，變異病毒株已經幾乎全面取代原本的病毒株，日本也可能會發生同樣的情形。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100415

(中央社)