日本政府拍板將福島核一廠的核廢水稀釋放排入大海，引發周邊國家抗議，對於綠營質疑藍營挺核四卻抨擊核廢水，國民黨前主席朱立倫今天批評，民進黨政府為了所謂「助」日代表或「助」日政黨的態度，連用台灣人的食安角度來看這事都已經忘記，真的不可思議。

日本政府前天拍板，將福島第一核電廠產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，目標是2年後排放，引發爭議，國民黨砲轟蔡政府對此事態度軟弱，綠營反批藍營挺核四卻反核廢水很矛盾。

國民黨前主席朱立倫上午參加「銀光生活師養成班始業式」後受訪時對此表示，一碼歸一碼，民進黨凡事都要扯到核四、反核態度，事實上，日本的核廢水倒入海洋中，不但日本人本身、連福島在地民眾都反對，包括韓國、中國大陸、台灣都應該堅決反對，這是對漁民漁權、食安有很大的威脅。

朱立倫說，除非日本能非常明確提出科學數據，說服日本人，包括鄰近韓國、中華民國、中國大陸的朋友。他很訝異，民進黨今天到底是從台灣人的角度、還是從日本人的角度，抑或日本政府的角度來看此事？

朱立倫再次提醒，連日本人都站出來反對，結果民進黨政府為了所謂「助」日代表或「助」日政黨的態度，連從台灣人的食安角度來看這事都忘記，真的不可思議。

(中時 )