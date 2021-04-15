全球因疫情肆虐的緣故影響到非常多體育賽事舉行，而今年最萬眾矚目的就是東京奧運，離開始也剩下不到100天了，大家都很關心奧運能否如期舉辦。原先日本的聖火傳遞儀式已慢慢開始，但近期傳出了些消息。

日本報導指出，愛媛縣聖火傳遞執行委員會14日正式向奧組委申請，取消松山市內公路上聖火傳遞並獲得批准。兼任縣執委會中村時廣透露該消息。而他們此舉是為應對新冠疫情變更嚴重，這也是有史以來首次，也是繼大阪府後第二個取消公路傳遞的府縣。

另外原本將傳遞聖火的女子馬拉松選手土佐禮子說道：「由於松山市新增病例維持較高水平，不得不(取消)。雖然認為今後形勢也將十分困難，但祈願聖火成為希望之光。」中村時廣在縣政府召開記者會上表示：「松山市疫情未見明顯下降趨勢，為避免對醫療體制造成負擔而做此決斷。據今後情況，其他市町取消也可能成選項。」

原本許多地方都改以不開放民眾參觀舉行聖火傳遞，也預計進行121天全國傳遞後回東京，原訂13至14日在大阪的公路傳遞，考量到大阪13日單日新增確診人數破千成歷史新高，因此也取消了公路傳遞，而目前還有多少縣市有新決定都很難說，畢竟一天都有可能增加許多病例，東京奧運是否能如期舉辦也成了日本政府一大難題。(引用共同社報導)

(中時新聞網)