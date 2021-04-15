台北廣播電台為公營廣播電台，由台北市觀光傳播局轄管，卻因頻找台灣民眾黨成員上「公民總主筆」節目，遭批為特定政黨擦脂抹粉，淪為政治工具。觀傳局今也發聲明澄清，指市府謹守分際，未邀請特定政黨、政治人物上節目，為表達立場，先暫停該主持人的錄製及播送，也會針對節目內容改進。

台北電台「公民總主筆」節目因頻找民眾黨立委等人上節目，讓柯市府被砲轟公器私用，違法行政中立。觀光傳播局稍早發表聲明，指節目邀請相關專業人士、公民團體等與主持人對談，關注公共議題與時事方面，內容頗受好評，每週也由不同主持人邀請文化、衛生、經濟、教育等各大領域人士對談。

觀傳局說，市府絕對謹守分際，絕無邀請特定政黨、政治人物上節目，但對外界質疑，觀傳局為表達立場，先暫停該主持人的錄製及播送，未來也會針對節目內容一一改進。

對於遭指宣傳特定政黨，觀傳局長劉奕霆強調，節目除邀請市府首長宣導與市民相關的政策，也曾邀各黨人士談論時事，市府未來將更嚴謹檢視節目規畫，提供民眾更優質及多元的內容。

(中時 )