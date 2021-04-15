大陸男星胡歌以俊帥外貌、親民個性以及精湛演技，讓他穩坐男神寶座，由於胡歌近年鮮少有公開活動、沒有頻繁更新社群，也讓外界調侃他是「失蹤人口」，不過近日則有網友拍下野生胡歌的工作照，38歲胡歌一雙長腿超吸睛，就算是無P照也抵擋不住胡歌的超帥顏值。

微博博主「新浪大文娛」今（15日）曝光野生胡歌照，只見38歲胡歌身穿白色T恤、牛仔褲以及黑色外套，胡歌簡單穿搭就帥氣有型，身材保養有術的胡歌，一雙大長腿更是超吸睛，再搭配胡歌認真工作的神情，更是帥到爆表。

野生胡歌一雙長腿超吸睛，就算是無P照也抵擋不住胡歌的超帥顏值。（圖／取材自新浪大文娛微博）

而拍下胡歌照片的網友也發文大讚：「俯拍鏡頭下，居然都有如此驚人的大長腿！整個人也是氣質超級讚！」粉絲紛紛直呼：「帥氣的大長腿」、「畢竟185的個子」、「大哥好帥」、「老幹部氣質突出」、「大哥好帥」。

胡歌在2004年以《仙劍奇俠傳》男主角李逍遙爆紅，之後戲約不斷，不過胡歌在2006年發生嚴重車禍，右臉接近毀容，助理兼好友張冕更因此過世，讓胡歌大受打擊，而胡歌休息近一年後，在2007年正式復出，接著在《神話》、《仙劍奇俠傳三》、《風中奇緣》都有亮眼表現，同時，胡歌也開始嘗試不同角色、挑戰舞台劇，最讓台灣觀眾熟知的是，胡歌在2015年演出古裝劇《瑯琊榜》的「梅長蘇」一角，也讓他再創演藝事業高峰。

(中時新聞網)