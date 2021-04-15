39歲翁姓男子14日晚與友人聚餐，結束後堅持開車，載著兩名友人行經世新大學附近，在木柵路一段撞上電線桿，所幸3人僅受輕傷，警方到場對翁進行酒測，發現酒測值高達0.95，警訊後依公共危險罪將翁移送法辦。

文山一警方14日晚間8時40分獲報，木柵路有自小客車撞上電線桿，警方到場時，發現翁及另2名乘客已自行脫困車外，包括頭部及身體都有輕微受傷，經送往萬芳醫院治療後均無大礙。

警方測出翁的酒測值為0.95，翁供稱聚餐時喝了一點酒，覺得自己應該沒超標，行經事故地點時，一時恍神才會失控，警訊後被移送法辦。

文山第一分局呼籲用路人，酒後不開車、開車不喝酒，勿自以為意識清醒就冒險駕駛車輛，應善用大眾交通運輸工具、代客駕駛或酒前指定駕駛，以免發生交通事故，酒測值達0.15mg／L，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年；如酒測值達0.25mg／L，並將依違反刑法第185條之3公共危險罪送辦。

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(中時 )