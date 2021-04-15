由日本真實故事改編的《照護人，有你真好》電影裡，藉由一位社會新鮮人投入老人日間機構照顧工作，在資深同仁教導帶領下展現「以人為本」的核心服務精神，溫暖劇情讓人看見最有溫度的照顧服務。弘道老人福利基金會​今(15)日與愛福家協會特別舉辦《照護人，有你真好》電影口碑場特映會，邀請公部門、關心長照領域的立委、企業以及長照工作者共同齊聚華山光點電影院觀看，並呼籲對優質長照有興趣的民眾，申請電影公播。

弘道基金會表示，希望藉由電影，傳遞「照顧不是刻意安排與管理長者」的理念，而是陪伴長者，協助他們用自己的能力去過日常的生活，並且在安全的前提下，支持長者去做各種想做的事，包含自己原本就會或擅長的事，包含切菜、烹飪、修理圍籬等等。

《照護人，有你真好》預告。(影音來源/弘道老人福利基金會提供)

《照護人，有你真好》電影改編自真人實事，傳達以人為本服務風格，更獲得日本各大知名媒體專題報導與倡導。

弘道基金會與愛福家協會近兩年來推動《照護人，有你真好》百餘場公播，讓民眾有機會透過影像，直接翻轉照顧觀念。如第一線的照顧服務員有感而發地寫下：「找到每人不同開關，幫忙打開塵封已久的那扇門。」、「了解長輩專長，讓長輩儘量發揮自己專長，覺得自己是有用的。」

而未來長照尖兵的校園莘莘學子亦有感而發地寫下：「看完這部電影真的翻轉了對長照機構的想法，其實對失智長者就是要找對的眉角，就能好好地相處。」；「看完電影我才真正了解陪伴的意義。」

長期推動失智症預防與照護的神經內科醫師陳乃菁，觀看過電影後也大力支持與推廣公播。陳醫師提及，影片最珍貴之處在於能以平易近人的方式傳遞「陪伴長輩去過日常生活」的重要理念，用時間與耐心讓長輩能不急躁、不焦慮，在充滿安全感和被愛的時空中度過晚年生活，這是珍貴的非藥物處方籤。

公部門、關心長照領域的立委、企業及長照工作者，共同齊聚華山光點電影院觀看《照護人，有你真好》。 (圖/梁惠明攝)

陳乃菁醫師更分享道，樂意推薦社會中每一位成員有機會的話都要去看看這部溫暖的影片，對照服員、個管師等醫療和長照領域的專業人士來說，影片能幫助大家看見有長照需求的家庭所面對的不同面向需求；對正在處於長照需求的家庭來說，影片得以提醒大家面對壓力時有不同的處理方式；對尚未面臨長照需求的民眾來說，透過觀看影片更能提早理解高齡化社會的來臨，及早思考將來如何應對。想藉由影像翻轉長照世界的民眾，歡迎與弘道基金會、愛福家協會聯繫或電洽04-22060698分機623申請公播。

(中時新聞網)