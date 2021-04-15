台鐵3年發生2次重大事故，社會對台鐵的安全管理文化提出許多質疑，台鐵公司化也成為熱門討論議題。立法院交通委員會今舉辦公聽會，邀請專家、學者對台鐵組織改造提出建議，銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元認為，政府一再宣示改革台鐵卻不敢進入結構性問題的深水區，看不到高官的勇氣，而工會也不肯放手公司化，「不如就來公投，相信台灣民眾有自己的智慧」。

馬士元說，自己是行政院台鐵總體檢的委員之一，從2018年普悠瑪號事故到2021年太魯閣號事故，政府一再宣示改革台鐵的決心，卻無法推進到解決台鐵結構性問題的深水區，他個人其實對未來並不樂觀。

馬士元指出，看不出政府高層的勇氣，面對台鐵無法維護全民運輸安全的危機，政府不能糾結在技術問題、不能糾結在擔心少數員工反彈、不能糾結在選舉考量、不能糾結在穩紮穩打的傳統方法，台鐵改革需要破釜沈舟的革命。

馬士元表示，總體檢報告中的144項建改善事項，雖然已經完成109項，但是台鐵的總體檢報告，只是外部委員對台鐵的短期體檢，台鐵內部有許多致命性的體質問題，報告沒辦法呈現，更何況基於保護組織的慣性，各單位人不可能和盤托出實情，外界更該關注144項之外的事情。

馬認為，台鐵應成為現代化的國營公司，資産獲利才有士氣，有士氣才有安全，行政院要勇於決策，在最短時間內打通交通部、內政部、財政部、主計總處加在台鐵身上的枷鎖，概括承受台鐵負債虧損，讓台鐵重新開始。

他強調，行政院要勇敢面對台鐵內2個工會，不要每次改革遇到工會反彈就縮頭，不改革台鐵遲早要再發生慘劇，一樣重創執政信用。他也對工會呼籲，工會注重勞工權益，社會關切的則是運輸安全，工會要放下成見面對台鐵問題，而不是走傳統工會路線把台鐵關起來再搞100年，「不然來公投好了，是要台鐵局還是台鐵公司？相信台灣民眾有自己的智慧」。

馬士元表示，台鐵的安全問題已經是嚴重的社會威脅，台鐵屬於全台灣人，而不是屬於工會，台鐵工會也不能代表所有員工的意見。

桃機公司前總經理、台鐵體檢小組成員林祥生分析，台鐵改革就像治療癌症，首先切除財務腫瘤，包括累積負債與退撫金支出等由政府承接。再來是補充營養，包括運價合理反映成本，薪資制度合理化留住人才。

林祥生說，第3步是改變作息，盡速完成制度優化與組織變革，包括規章制度同步、營運策略確認、人員素質強化、異常應變機制、導入智慧科技等，這5項最足以代表台鐵企業化經營的指標。

(中時 )