車市復甦，市場供不應求，帶動輪胎廠營運回升，正新(2105)、建大(2106)及華豐(2109)首季營收年增率分別達到40.4％、30.9％及13％。近期上游石化原料價格全面上漲，為反映成本，輪胎廠陸續漲價，輪胎廠今天強勁反彈，正新漲幅超過7.5％、建大攻上漲停，華豐再攻20元，漲幅近6％。

整體車市復甦，對輪胎廠帶來動能，市場資金轉向基期較低起基本面翻揚的族群，正新2020年稅後淨利59.88億元，年成長72.7％，每股稅後盈餘1.85元，逆勢創下4年新高。今年3月營收突破百億元，到109.98億元，第1季營收274.92億元，年增40.4％。

建大2020年稅後淨利9.72億元，每股盈餘1.07元，年減幅4％，主要因為2020年有深圳廠土地開發案在年初發放遣散費等一次性費用，以及台幣、人民幣升值產生匯損影響，若排除與該年度經營無關的一次性費用，估計每股盈餘達2元以上。今年第1季營收85.62億元，年增30.9％。

因原料、匯率、運價齊漲，輪胎廠去年下半年開始陸續喊漲，正新從去年底到今年初，一連發動三波調漲計畫。建大也因自行車熱賣、汽車市場復甦、原料上揚等因素，價格也持續調漲，目前建大印尼廠計畫擴廠增產自行車胎產能將從現在日產3萬增加到5萬機車胎從4千條到5.5千條，除了印尼廠外其他台灣廠、大陸廠也都增購設備加班增產來滿足客戶需求，呈現供不應求榮景。

(時報資訊)