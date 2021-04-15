不鏽鋼緊固件廠東明-KY(5538)隨著大陸市場迅速回升，去年出貨量已達10萬噸新高；公司看好今年上半年景氣持續熱絡，預期出貨量可望續創新高，全年出貨量拚達12萬噸。公司並與嘉興經濟技術開發區管理委員會簽訂增資技改協議，擬擴增廠房，3年至5年後產能將再增加10萬噸。

開曼東明周三舉行法說會，董事長蔡清東表示，雖然去年受到大陸疫情影響，但仍展現亮眼經營績效，主要除了大陸內需市場基礎工程持續進行，公司持續提升先進之生產設備，並運用智慧製造，優化設計生產動線，在有限的資本支出投入下，產能仍能倍增，持續擴大經營規模。

東明-KY發言人柯文玲表示，看好不鏽鋼緊固件產業應用範圍持續增加，包括軌道交通建設、淨水處理設備、智慧製造之自動化設備需求日增，目前單月出貨量接近1萬噸。東明-KY 2021年3月營收約為新台幣10.14億元，較去年同期成長20.25%。首季營收24.73億元，年增53.13%。

東明-KY受惠去年下半年起，大陸內外銷市場持續升溫，2020年營收創新高，全年歸屬於母公司淨利4.93億元，年增約5.8%，每股盈餘2.94元，優於前年的2.77元，重回成長軌道。

東明-KY 2020年全年營收創新高，為91.71億元，年增率約為4%；全年歸屬於母公司淨利4.93億元，年增約5.8%，每股盈餘2.94元。去年度擬以盈餘分配現金股利每股1.8元。

(時報資訊)