機場捷運線+環狀線通車，企業在選擇總部也較以軌道經濟做為條件之一，使得新莊副都心強勢回歸，而廠辦立體化帶動新北知識產業園區面貌更新，沿著機場捷運線周邊未來將陸續有商辦、廠辦大案完工。根據信義全球資產公司統計，推估未來新莊新增辦公供給面積將有高達10萬坪面積釋出，將成為新北極具有商業發展潛力熱區。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，觀察新莊的辦公產品變化，早期此區辦公室以住商混合居多，坪數規劃上大約20~30坪，但從108年以後的建照申請可觀察到，除大型企業在此購地興建總部辦公大樓，建商在新莊商業區規劃的辦公室產品也明顯改變都以整棟獨立商業使用為主，規劃坪數為100~200坪的辦公單位，產品機能與面積規劃上都明顯更適合中大型企業使用，顯示建商看好捷運路網串連以及區域發展成型下的企業遷移進駐需求。

統計新莊兩個主要商業區地段：副都心段、新知段(新北知識產業園區)已取得建照之開發案，其中副都心段，中悅建設未來將開發4棟商辦大樓，預計釋出4萬坪辦公面積、宏匯I-Tower規劃成複合式商業大樓，預估釋出2萬坪辦公面積、遠雄建設推案預估釋出1萬坪辦公面積、儒鴻新營運總部預估有1萬多坪辦公面積、佳能企業預估有近4,000坪辦公面積、麗寶建設總部預估有8,000坪辦公面積。至於新知段(新北知識產業園區)，目前有台通光電、科定企業、悅萊建設、夏姿等開發案，預估有1.6萬坪辦公面積。

觀察目前新莊副都心辦公售價行情約40~46萬元/坪，租金行情約1,000~1,200元/坪，是北市辦公平均售價及租金近一半行情，且具有大型購物商場、飯店、政府機關等商業機能，對企業來說相當有吸引力。

(時報資訊)