創校115年的山上國小前幾年受少子化和人口外移影響，學生數漸減、學校也逐年減班，但在南科效應帶動下，學校附近建案日益增加，教育局指出，保守估計目前超過100戶興建中，由於山上區鄰近南科，勢必吸引年輕工程師購屋定居，今年9月新生已增加到2班，2年後又要新增1班。

副祕書長王揚智表示，幼兒及國小階段就學問題是這些科技新貴關注焦點，有鑑於此，教育局超前部署，規畫山上國小幼兒園在112學年度新增1班，解決學區家長幼兒就學問題，讓年輕一輩無後顧之憂努力「增產報國」。

山上國小老舊校舍拆除重建工程4月15日隆重動土，邀請市府、市府團隊、議員、山上區區長及當地里長等貴賓共同出席見證市府對市政建設的用心及承諾，111年底校舍完工後，將可提供山上區學子優質與安全的就學環境。

台南市學校拆除重建工程積極向中央爭取，以及議會支持之下，共獲核定10億7,854萬3000元，進行全市15校16棟老舊校舍拆除重建計畫，其中提撥6,814萬元補助經費給山上國小，校舍建築面積約2176.35平方公尺，共計14間教室，其中包含幼兒園2班。

山上國小校長蘇耿義表示，感謝市府致力於改善學校設備不遺餘力，並補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備經費、公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫、教育部補助公立幼兒園教學環境設備改善計畫，共計約843萬元。他提到，今年9月入學新生33人，一年級有2班，南科發展擴散到周邊，未來西拉雅大道還要延伸到山上區，學校因應南科高科技產業，加強雙語及資訊教育。

(中時 )